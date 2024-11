IN ARRIVO 70 POLIZIOTTI IN ABRUZZO: BAGNAI (LEGA), “AUMENTERA’ LA SICUREZZA NELLA REGIONE”

ROMA – “In base al prossimo piano di assegnazione degli agenti alle Questure nelle province dell’Abruzzo arriveranno oltre settanta agenti di Polizia in più, già dal mese di dicembre, grazie all’impegno del ministro Matteo Piantedosi e del sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, la cui attenzione per la sicurezza del nostro territorio è concreta e costante”. Si legge in una nota del vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, onorevole Alberto Bagnai, in merito all’incremento dell’organico degli agenti di Polizia nelle Questure abruzzesi.

“Il piano definito dal Ministero – spiega Bagnai – prevede un potenziamento vero e proprio dell’organico degli agenti di Polizia sia della Questura in generale, sia dei servizi di specialità. In particolare, nella provincia di Chieti è previsto un incremento di circa venti unità e nell’intero Abruzzo di oltre settanta”. “Ancora una volta la Lega passa dalle parole ai fatti. Stiamo aumentando le assunzioni per le forze dell’ordine e tutto questo comporterà un innalzamento importante dei livelli di sicurezza in tutto il territorio abruzzese” ha concluso.