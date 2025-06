IN ARRIVO UN MILIONE E 400MILA EURO PER IL NUOVO NIDO COMUNALE A MANOPPELLO

MANOPPELLO – Grazie a 1milione e 440mila euro di fondi Pnrr ottenuti dal Comune di Manoppello (Pescara) che ha risposto al bando Miur del programma “Futura, la scuola per l’Italia di domani”, sarà costruito nei pressi di Parco Arabona, allo Scalo, un nuovo e moderno nido comunale in grado di ospitare fino a 60 bimbi da zero a due anni. La nuova opera sarà realizzata in stretta relazione con la struttura già esistente che ospita oggi l’asilo per la prima infanzia La Quercia che verrà ampliata tenendo conto del contesto urbanistico e della presenza della storica cascina De Horatiis, sede provvisoria della Caserma dei Carabinieri (che a breve sarà trasferita nella nuova palazzina di via XX Settembre) e del Circolo ricreativo pensionati. Il progetto esecutivo sarà approvato entro settembre, poi si procederà con il bando di gara per l’affidamento dei lavori.

“Questo importante finanziamento, rappresenta un ulteriore e concreto investimento sul futuro della nostra comunità – hanno precisato il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco ed assessore alle Politiche sociali Giulia De Lellis –. Il nuovo asilo nido sarà un vero e proprio polo di servizi educativi a sostegno delle famiglie, fucina di opportunità educative di qualità fin dai primi anni di vita e supporto concreto alla genitorialità, alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e all’inclusione sociale. Questo nuovo progetto – hanno concluso De Luca e De Lellis – è un ulteriore ed importante passo verso un Comune che guarda al benessere delle persone, pronto a costruire una comunità più equa e coesa e ad accogliere non solo i residenti ma anche i cittadini del comprensorio”.

Il progetto sarà sviluppato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’inclusività degli spazi e alla valorizzazione delle professionalità educative. L’obiettivo è dotare il Comune di una struttura all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze crescenti delle famiglie e di rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio.