L’AQUILA – Circa 135.000 euro stanziati per 38 eventi di vario genere e assortimento, da spettacoli, concerti, sunset, mostre mercato e feste della birra, a presepi viventi, celebrazioni religiose e iniziative a favore dei disabili, con importi da 2.000 a 5.000 euro, tutti considerati di interesse e valore da parte del Consiglio regionale d’Abruzzo.

Erogati però questa volta, seppur a pioggia, non a discrezione, dai singoli consiglieri e assessori, come nei famigerati, e vituperati, maxiemendamenti notturni al bilancio di fine anno, per pagare con soldi pubblici il consenso personale, e garantirsi la rielezione, ma in base ad un regolamento, un bando a cui partecipare, e con istruttorie affidate agli uffici, come previsto dalla legge 55 del 2013.

La delibera, va però evidenziato, è stata approvata dall’ufficio di presidenza del consiglio regionale, presieduto dal rieletto Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, il 19 marzo scorso. Ovvero in regime di “prorogatio”, che scatta dopo le regionali del 10 marzo, in attesa della proclamazione degli eletti, che si avrà la prossima settimana, e poi dell’insediamento del primo consiglio regionale, e della nomina del nuovo ufficio di presidenza.

E in regime di prorogatio, dice lo statuto, si può intervenire solo “in funzione degli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell’urgenza e necessità”.

Ed è dunque in quest’ultima casistica, da quanto si apprende, che si è ritenuto possibile approvare la delibera, in quanto la graduatoria dei beneficiari che hanno risposto all’avviso pubblicato il 21 febbraio, era già stata approvata dal servizio Segreteria del presidente, stampa e comunicazione, presieduto dalla dirigente Paola Oddi, e la delibera era arrivata in Ufficio di presidenza già prima delle elezioni, ma l’approvazione era stata rinviata. Va poi considerato che la normativa impone di aprire e chiudere determinate pratiche entro la legislatura e con le tempistiche previste.

A voltare la delibera assieme a Sospiri, il vicepresidente vicario uscente, Roberto Santangelo, di Fi, i consiglieri segretari Sabrina Bocchino della Lega, e Dino Pepe del Pd. A non votare il vicepresidente Domenico Pettinari, del Movimento 5 stelle. Di questi, ad essere stati rieletti Santangelo e Pepe, Pettinari non si è candidato.

Si registra poi il silenzio delle opposizioni sulla delibera “in prorogatio”, che comunque qualche appiglio per la polemica poteva anche offrirlo. Evidentemente c’era tra i beneficiari anche quelli che gli stavano a cuore.

Requisiti per gli eventi sostenuti sono quelli di essere “senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, artistico scientifico e sociale”, e “attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento”.

E devono perseguire la “valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, letterario, scientifico e sociale”, “la srescita culturale del territorio e in particolare delle zone svantaggiate”, “la promozione e sostegno della storia e delle tradizioni artistiche e culturali abruzzesi” e “la promozione del territorio anche attraverso momenti ludici e di intrattenimento di

assoluto valore”.

ELENCO BENEFICIARI

PRO LOCO PRATA D’ANSIDONIA – AQ

Sunset at Peltium

5.000,00

PRO LOCO MUSIANO – MOSCIANO SANT’ANGELO – TE

Terre di Musiano 2024

Via Crucis Vivente

4.000,00

PRO LOCO DI RIPATTONI APS -BELLANTE – TE

Ripattoni Arte 2024 dal

3.000,00

COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO – AQ

Cultura nella storia, nell’arte e nella musica. Carapelle nell’antichità

4.000,00

COMUNE DI SAN DEMETRIO NEI VESTINI – AQ

V Corso di formazione strumentale ed orchestrale e festival d’estate 2024

4.000,00

ASSOCIAZIONE LOPPOLO – L’AQUILA

San Demetrio Beer Festival dal 11 al 14

3.000,00

BAMBINI DI IERI E DI OGGI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – L’AQUILA

Mostra Mercato e Creatività ” L’Aquila in Fiore”

3.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPOVALANO VIVA – CAMPLI – TE

Necropoli sotto le stelle

3.000,00

LIGHTSON APS – L’AQUILA

Retro Echo

5.000,00

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO – AQ

“Magie d’Estate 2024”

4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRIFOGLIO – CHIETI

“Wonderfull world ”

5.000,00

IL SORRISO DI ANGELO ONLUS – L’AQUILA

” Il canto di un Angelo – Musica per sentire VII Edizione ” – ottobre

4.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ARTE E LA CULTURA NEL MONDO – AQ

Aspettando il Giubileo 2025, il sentiero della fede. Testimonianze d’arte e di pensiero dall’Aquila a Roma

3.000,00

COMUNE DI CARSOLI – AQ

Danza e Musica sotto le stelle

3.000,00

ISTITUTO PER LO STUDIO, IL RECUPERO , LA

VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI D’ABRUZZO – FRANCAVILLA A MARE

Urban Festival

3.000,00

VAE VICTIS ANRI APS – PESCARA

Expo Security & Cyber Security Forum

5.000,00

VAE VICTIS ANRI APS – PESCARA

Pescara Sposi

5.000,00

ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI L’AQUILA – AQ

Campeggiatori

2.000,00

ARCICONFRATERNITA MORTE E ORAZIONE FILIPPO NERI – LANCIANO

Settimana Santa 2024 – Concerto Bandistico

2.500,00

PRO LOCO PERETO

” Manolo Iaguitti”

Presepe vivente Pereto

4.000,00

UISP COMITATO REGIONALE ABRUZZO MOLISE APS- PESCARA

Bicincittà

5.000,00

PRO LOCO PESCARA ATERNUM – PESCARA

Divinamente Abruzzo & Food – il Salone delle eccellenze 7-8

5.000,00

S.O.M.S. CASTELLAMARE ADRIATICO – PESCARA

Evoluzione storica e letteraria della città di Pescara dal 1800 in poi

2.300,00

ASSOCIAZIONE ABOUT PRIVACY – PESCARA

Navigare sicuri sul web: un viaggio consapevole nel mondo digitale

2.000,00

GRUPPO ALPINI CAPPELLE DEI MARSI – AQ

Decennale chiesetta Alpina S. Maurizio

3.000,00

GRUPPO CINOFILO CHIETI

Abruzzo Winner 2024

2.000,00

GRUPPO ALPINI MARIO ROSSI PAGANICA – AQ

Cinemobile 2000 – 50

anni dopo a Paganica

4.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER – PESCARA

Gran Gala’ Esperienze di vitae in Abruzzo

5.000,00

AVIS COMUNALE DI PESCINA – L’AQUILA

Promozione del dono del sangue, plasma ed emoderivati

4.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ” ARTE CHE FA STORIA” – CHIETI

La Banda incontra i più sfortunati in estate

5.000,00

ENDAS ABRUZZO APS – PESCARA

Parchi d’Autore lettere ecosostenebili

5.000,00

ASSONAUTICA PESCARA CHIETI –

PESCARA

Gara di pesca alla plastica

3.000,00

DI NAUTICA ASD – PESCARA

La vela per non vedenti

5.000,00

FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS – PESCARA

Anphora Vini abruzzesi prodotti in anfora

5.000,00

ROCCARASO FUTURA – ROCCARASO – AQ

Roccaraso in blu – autismo

3.000,00

I TESORI DEL BORGO – L’AQUILA

Festival del Sagittario

4.000,00

M.E.T.A. MEETING EMERGENCY TRAINING &

ASSISTANCE – PESCARA

M.E.T.A Fiere 2.500,00