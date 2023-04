LANCIANO – Diecimila presenze e tante istituzioni per la prima giornata della 61esima Fiera Nazionale dell’Agricoltura a Lanciano (Chieti), a cominciare dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

“Quella dell’agricoltura è un’economia nobile che ha avuto probabilmente e per troppo tempo un ruolo marginale e che deve tornare centrale nell’attenzione dell’opinione pubblica garantendo cibo a tutti, ma non a tutti i costi. Credo che qui a Lanciano si dia un messaggio forte anche in questo senso. È una manifestazione sempre più importante e in crescita che va verso il futuro e che coniuga innovazione e ricerca a radici profonde; un modello, questo, che va salvaguardato”, le parole del ministro Lollobrigida, intervenuto oggi a Lanciano alla cerimonia di inaugurazione.

In migliaia hanno partecipato, oggi venerdì 14 aprile, alla prima delle tre giornate del tradizionale appuntamento del Polo fieristico d’Abruzzo che quest’anno si presenta rinnovato negli spazi, attento ai temi sostenibilità, sempre più specializzato e desideroso di dialogare con il mondo delle professioni, della formazione e delle associazioni di categoria.

Tante anche le autorità che hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione, dalla prefettura ai sindaci arrivati da tutto l’Abruzzo, dalle forze dell’ordine, alle istituzioni lancianesi, ai consiglieri ed assessori regionali.

Con il Ministro Lollobrigida, il presidente di Lancianofiera Donato Di Campli, il sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo e il sindaco di Lanciano Filippo Paolini hanno rivolto un saluto ai presenti, il senatore Etel Sigismondi, l’assessore alle Attività Produttive Regione Abruzzo Daniele D’Amario, l’assessore all’Energia Regione Abruzzo Nicola Campitelli, l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’assessore all’Agricoltura Regione Abruzzo Emanuele Imprudente e il vescovo di Lanciano e Ortona Emidio Cipollone.

“Accanto alle aziende che rinsaldano i legami col Polo Fieristico d’Abruzzo, tornate ai numeri pre-pandemia, è salito (con un + 20%) il numero dei nuovi espositori – ha ricordato il presidente di Lancianofiera Donato Di Campli – Ringrazio gli 250 espositori che con 500 referenze che animano i 30 mila quadrati di superficie espositiva. Oltre ai nostri clienti storici, arrivati da tutta Italia, nei padiglioni del quartiere Iconicella di Lanciano sono tornate ad esporre anche grandi aziende internazionali, leader nella vendita di macchine agricole, attrezzature per giardinaggio e strumenti professionali per la cura del verde. Una festa per tutto l’universo del settore primario, resa ancora più bella dalla presenza delle grandi associazioni di categoria con Cia e Coldiretti”.

Tra i momenti più emozionati della giornata, il taglio del nastro preceduto dal “giuramento” del Mastrogiurato, carica elettiva istituita nel 1304 da re Carlo II d’Angiò con lo scopo di affiancare l’autorità cittadina, in particolare, nei compiti di sorveglianza dei mercati e degli approvvigionamenti cittadini. A Lanciano, il Mastrogiurato assunse subito una particolare rilevanza, sia perché era sede di importanti e popolari fiere, luogo di convegno di migliaia di mercanti; sia perché era “Città demaniale” controllata dal re. Terminata la “cerimonia di apertura delle fiere”, il ministro Lollobrigida e tutte le autorità presenti hanno visitato gli spazi espositivi.

Nell’ambito dei convegni e workshop si è parlato oggi di nuova Pac (Politica Agricola Comune) e di sostegni agli agricoltori e delle opportunità previste nel nuovo piano di sviluppo rurale regionale, di sicurezza e salute in agricoltura di sostenibilità e competitività delle filiere zootecniche e lattiero-casearia in Abruzzo.

Nella serata di domani sabato 15 aprile, la Fiera Nazionale dell’Agricoltura si sposterà dal quartiere Iconicella nel centro di Lanciano per una cena solidale che sarà ospitata nelle sale dell’Auditorium Diocleziano con la partecipazione artistica di allievi e maestri della scuola civica di musica Fedele Fenaroli, diretta dal maestro Roberto De Grandis. Il ricavato della cena evento sarà devoluto in beneficenza per sostenere le attività della Caritas Diocesana.

In tema di mobilità, sono assicurati i servizi gratuiti di bus navetta che permettono di raggiungere comodamente e senza problemi il Polo fieristico d’Abruzzo. In particolare il servizio, con frequenza ogni 30 minuti ed orario continuato, prevede partenze/arrivi nei seguenti punti di raccolta: Lanciano centro Terminal bus Memmo; Stazione Fs; Quartiere Santa Rita; Cantina Rinascita Lancianese.

Maggiori info, con possibilità di geolocalizzare i punti di raccolta, al link:

https://www.lancianofiera.it/fiera-nazionale-dellagricoltura/bus-navetta-orari/

Per garantire un risparmio di costi e nel consumo di carta, sono stati aboliti i ticket in formato cartaceo e sarà semplicissimo anche per le persone meno propense all’uso di sistemi tecnologici acquistare in via telematica il proprio biglietto d’ingresso (Costo € 10 (intero); € 5 (ridotto fra gli 11 e 15 anni); gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Per chi volesse acquistare il ticket d’ingresso direttamente all’ingresso, la biglietteria fisica del Polo Fieristico sarà aperta nei tre giorni della fiera dalle ore 9.00 alle ore 19.00

La fiera sarà aperta dalle ore 9 alle ore 19 anche il 15 e 16 aprile 2023.

Di seguito il programma di convegni e workshop di domani.

Sabato 15 aprile 2023

Padiglione 3 | Sala convegni

Ore 10,00

Più agricoltura, opportunità di finanziamento e nuove sfide

Iniziativa promossa da CIA Chieti-Pescara

Ore 15,00

Agricoltura di precisione e utilizzo sostenibile del territorio. Gestione integrata e nuove figure professionali.

Iniziativa promossa da Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Abruzzo in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi-Zimarino” di Scerni (CH). Con il patrocinio del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Chieti – L’Aquila.

Padiglione 4 | Sala convegni

Ore 10.30

Salute, sicurezza, legalità in agricoltura

Iniziativa promossa da Regione Abruzzo e Asl Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione

Ore 15.00

Tartuficoltura, una risorsa dell’areale di montagna

Iniziativa promossa da Regione Abruzzo e associazione Tartuficoltori Valfluvione