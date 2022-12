IN FIAMME DUE AUTO A MANOPPELLO SCALO: SUL POSTO I MEZZI DEI VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI

MANOPPELLO – Alle 5 di stamani una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno con il supporto di una autobotte della sede centrale del Comando di Pescara, sono intervenute nell’area di Manoppello Scalo, per l’incendio di due autovetture parcheggiate.

Le squadre hanno provveduto alla estinzione delle fiamme e messo in sicurezza la zona delle operazioni. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri che stanno indagando in tale direzione