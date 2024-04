IN FIAMME DUE MAP NELLA FRAZIONE AQUILANA DI ONNA: INCENDIO NELL’ANNIVERSARIO DEL SISMA

L’AQUILA – Nel giorno del 15esimo anniversario del sisma vanno a fuoco due map nella frazione aquilana di Onna l’area che più delle altre è stata martoriata dal terremoto con decine di vittime. Le fiamme nel villaggio map della frazione, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, si sono sviluppate altissime stanotte intorno alle 2 e hanno distrutto le due costruzioni provvisorie a cominciare dai tetti per poi avvolgere le strutture. Secondo quanto si è appreso non ci sono feriti e una persona è comunque scappata in tempo. I vigili del fuoco sono intervenuti con tanti mezzi e con una gru in particolare per rimuovere i tetti.

Non è ancora chiara la natura del rogo, forse accidentale, visto che sono in corso da dieci ore le operazioni di bonifica dopo il cambio di turno. Solo dopo, una volta che verrà evitato il ritorno di fiamma, si faranno gli accertamenti. Sul posto anche le forze di polizia. Le operazioni di bonifica, comunque, andranno avanti ancora a lungo.