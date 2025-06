IN FIAMME UN GROSSO CAMION LUNGO LA STRADA PER ROCCA DI MEZZO: SALVO IL CONDUCENTE

L’AQUILA – Nel primo pomeriggio di ieri un grosso camion che trasportava materiale ferroso ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento costringendo il conducente ad abbandonare il mezzo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco dell’Aquila e anche i carabinieri forestali. Il fatto si è verificato lungo la strada per Rocca di Mezzo (L’Aquila).

Le operazioni di spegnimento sono state molto laboriose comunque l’autista ne è uscito indenne. L’automezzo è stato poi recuperato e preso in consegna dalla Autodemolizione di San Vittorino.