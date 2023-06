IN FUGA DA AVEZZANO A VICENZA CON IL BRACCIALETTO ELETRONICO: ROMENO ARRESTATO PER EVASIONE

VICENZA- La Polizia di Vicenza ha individuato e arrestato ieri sera un cittadino romeno di 32 anni, evaso dagli arresti domiciliari in Abruzzo.

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, è intervenuta in un albergo del capoluogo a seguito di una segnalazione della presenza in città dell’uomo, che stava scontando la misura cautelare presso l’associazione “Liberi per Liberare” di Avezzano (L’Aquila), con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nei giorni scorsi si era allontanato dal luogo di detenzione, facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso indagini da parte della Questura finalizzate a verificare i motivi della sua presenza a Vicenza

[mqf-dynamic-pdf]