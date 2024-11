“IN HUB, INSIEME PER CRESCERE 2024” ARRIVA ALL’AQUILA: PROFESSIONISTI DELL’INGEGNERIA A CONFRONTO

L’AQUILA – L’Aquila ospiterà l’evento inHub – Insieme per crescere 2024: una due giorni che proporrà confronti e dialoghi tra esperti di ingegneria, architettura, rappresentanti istituzionali, accademici e imprenditori.

L’appuntamento è in programma il 29 e 30 novembre all’interno del Centro Congressi “Luigi Zordan”, un polo tecnologico rinnovato, pienamente riaperto all’uso nel 2024.

L’evento – si legge in una nota – è organizzato dal Consorzio Hub Engineering, presieduto da Massimo Facchini, e si colloca sulla scia del primo appuntamento “inHub” tenutosi a Caserta.

Nel corso della due giorni congressuale, le circa 50 società di ingegneria consorziate metteranno sul tavolo i diversi traguardi ottenuti dal Consorzio nell’ultimo anno, evidenziando le strade della digitalizzazione e dell’internalizzazione nel settore ingegneristico.

“Dopo l’appuntamento dello scorso anno nella prestigiosa Reggia di Caserta, ci ritroveremo a l’Aquila il 29 e 30 novembre prossimi – dichiara il presidente Facchini – Questa opportunità rappresenta un interessante momento di confronto per analizzare i risultati conseguiti nel corrente anno dal nostro Consorzio, nonché le previsioni future del mercato italiano ed internazionale. Sarà l’occasione, inoltre, per apprendere le importanti esperienze conseguite nell’ambizioso programma di ricostruzione e recupero della città di L’Aquila. Ritengo questi nostri eventi annuali un momento di crescita e di aggregazione per tutte le nostre consorziate, per i partner e per le committenze”.

Il programma

Durante la prima giornata – che inizierà venerdì 29 novembre alle ore 16:30, con i saluti di benvenuto da parte di Massimo Facchini, presidente di Hub Engineering, e di Giancarlo Di Vincenzo, amministratore delegato della Consorziata ospitante, mARKstudio – saranno illustrate le strategie di sviluppo dell’ingegneria sui mercati locali ed internazionali, con focus sulle sfide, le opportunità e i cambiamenti strategici nell’espansione globale.

Nella seconda parte del pomeriggio, invece, si affronterà la tematica dell’Intelligenza artificiale e del supporto che questa tecnologia può fornire ai processi di ingegneria. La prima giornata si concluderà con l’illustrazione dei principali risultati ottenuti da Hub Engineering nell’ultimo anno, in termini finanziari, di produttività, di organizzazione e logistica.

Centrale nel programma congressuale “inHub” sarà la giornata di sabato 30 novembre. Il congresso, infatti, consentirà anche di fare il punto sullo stato attuale della ricostruzione post-sisma a L’Aquila – città ospitante dell’evento – con un approfondimento dedicato alle tecniche anti-sismiche, alle innovazioni tecnologiche e al futuro della città, nominata Capitale italiana della Cultura 2026. Non a caso, la seconda giornata è intitolata “Il Modello L’Aquila, ricostruzione, innovazione scientifica ed amministrativa come faro nazionale di rigenerazione e coesione sociale”.

L’evento, aperto a tutta la città, vedrà gli interventi istituzionali seguiti dal panel dedicato agli aspetti scientifici caratterizzanti la ricostruzione. Inoltre, saranno esaminate alcune esperienze pratiche – sempre sul campo della ricostruzione – a cura di Mapei e GreenLab di Kerakoll S.p.a. Si parlerà di best practices amministrative per poi dedicarsi, nel pomeriggio, alle visite nei siti di pregio storico, architettonico e culturale del centro storico aquilano.

Questo il link per conoscere tutti i dettagli del programma e per iscriversi al convegno https://hubengineering.net/eventi/inhub-2024/ .