IN LUTTO IL MONDO DELLA CULTURA PESCARESE: ADDIO A WILLIAM ZOLA, ATTORE E REGISTA

PESCARA- Il mondo della cultura pescarese piange la scomparsa di William Zola, attore e regista teatrale, morto oggi in ospedale. Ideatore e direttore di diverse rassegne culturali, era stato il fondatore dello Spoltore Ensemble, appuntamento culturale divenuto punto di riferimento anche fuori Abruzzo. Tra le varie attività, Zola era anche direttore artistico del teatro Cordova di Pescara.

Negli ultimi anni ha diretto la compagnia “La Torre del Bardo” con la quale metteva in scena “Il Sogno di William Shakespeare”, cambiando, ogni anno, rappresentazione che veniva portata sul palco di Villa Sabucchi.

“La città di Pescara saluta con profonda commozione William Zola, figura di spicco del panorama culturale italiano e pescarese – dicono il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l’assessore alla Cultura, Mariarita Carota – Un uomo di spettacolo autentico, che ha dedicato l’intera vita al teatro e all’arte, portando sempre con sé le proprie radici, anche quando la sua carriera lo ha condotto lontano dalla città dannunziana. La sua brillante carriera artistica lo ha visto recitare accanto a icone della televisione italiana come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, fino a prendere parte a una pellicola diretta da Pier Paolo Pasolini. Tornato a Pescara, ha messo la sua esperienza e il suo talento al servizio della comunità. Pescara perde un uomo che ha rappresentato un ponte tra la cultura locale e quella nazionale, un punto di riferimento prestigioso per generazioni di artisti e appassionati. La sua memoria resterà viva attraverso le opere, le iniziative e i ricordi che ha donato alla città”.

La sindaca di Spoltore, Chiara Trulli, lo ricorda come “un uomo straordinario e visionario che ha lasciato un’eredità duratura e ha segnato il panorama culturale dell’Abruzzo e oltre. La scomparsa di William Zola – aggiunge – lascia un vuoto incolmabile. È stato il cuore e l’anima dello Spoltore Ensemble, un festival che sotto la sua guida è diventato un faro di cultura, portando sul nostro palco talenti di fama internazionale e offrendo al contempo un palcoscenico a giovani artisti. La sua passione, la sua dedizione e il suo impegno hanno regalato alla nostra città un evento che è motivo di orgoglio e identità”.

“William Zola, artista preparato e discreto. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo – sottolinea l’attuale direttore artistico dello Spoltore Ensemble, il Maestro Giuliano Mazzoccante – Ha dedicato la vita all’arte e alla ricerca lasciando un’impronta indelebile nella storia dello Spoltore Ensemble e nelle innumerevoli e pregevoli iniziative che lo hanno visto protagonista”