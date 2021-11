IN MACCHINA CON UN CHILO E MEZZO DI DROGA: ARRESTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA DI AVEZZANO

MAGLIANO DE’ MARSI – E’ stato intercettato con un chilo e mezzo di hashish ed è finito in manette Abdelmounim Koulaid, 27 anni, di origini marocchine.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, a scoprirla all’interno della macchina, Dago, un cane antidroga della Guardia di finanza.

L’auto del 27enne è stata bloccata sull’autostrada mentre rientrava molto probabilmente dalla capitale, dove aveva acquistato la partita di droga, nelle prime ore della sera.

Gli uomini della Guardi di finanza di Avezzano, guidate dal comandante Luigi Falce, stavano eseguendo della attività di monitoraggio contro il traffico di sostanze stupefacenti, in collaborazione con la polizia stradale. Hanno trovato la droga racchiusa in un cartone e già suddivisa in 15 panetti.

Dopo il fermo, la Finanza ha informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Maurizio Maria Cerrato, che ha disposto l’arresto in flagranza di reato dell’indagato. È stata eseguita anche una perquisizione domiciliare nell’abitazione del marocchino ad Avezzano.

Oltre all’hashish, sono stati trovati 3,5 grammi di cocaina, 300 euro in contanti e un bilancino digitale.

Macchina e un telefono cellulare del giovane sono stati sequestrati.