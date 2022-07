IN MIGLIAIA NEL BORGO DI SPOLTORE PER LA NOTTE DI STREGHE E VAMPIRE

SPOLTORE – Migliaia di persone hanno riscoperto il centro storico di Spoltore (Pescara) per vivere la notte delle streghe e delle vampire, uno spettacolo itinerante distribuito in dodici punti del borgo e con un momento conclusivo in piazza D’Albenzio.

Ieri sera, Spoltore è diventata il palcoscenico dell’eterna lotta tra il bene e il male, con Via del Corso a separare il regno delle vampire da quello delle streghe: una sfida raccontata tra monologhi e danze fino all’intervento di una regina ambasciatrice del bene.

“Spelt, la Regina che vinse i regni delle tenebre” è stato organizzato con la collaborazione di VentoNotturno Art Events. ”

Sono felicissima perché questo spettacolo itinerante ha veramente permesso che si cogliesse tutta la bellezza del nostro centro storico” sottolinea il sindaco Chiara Trulli ” percorrendolo nelle sue vie più interne, “le rue e ruelle” oltre che nelle sue piazze. Davvero un bel modo di valorizzare Spoltore e il borgo”.