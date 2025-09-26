IN PARAPENDIO SUL GRAN SASSO, CADE SU VEGETAZIONE: FERITO 40ENNE

L’AQUILA – Un uomo di 40 anni è rimasto ferito nel pomeriggio durante un volo in parapendio in località Sella di Montecristo, a circa 1.900 metri, sul Gran Sasso.

Il pilota è precipitato finendo nella vegetazione e riportando traumi agli arti superiori.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 con a bordo il tecnico del Cnsas e l’equipe medica. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila.

In allerta anche una squadra di terra del Soccorso alpino, pronta a intervenire in caso di difficoltà nelle operazioni aeree.