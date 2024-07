IN PENSIONE DIRIGENTE SCOLASTICA DANIELA MAGNO: IL SINDACO DI ATRI LA ELOGIA PER IL SUO LAVORO

ATRI – “Persona empatica e generosa, estremamente disponibile al confronto con chiunque abbia voluto sottoporle delle idee e delle problematiche: dagli alunni, agli insegnanti, passando per il personale di segreteria e i genitori. Si è distinta per le sue azioni volte alla formazione completa degli studenti. Molto aperta alle innovazioni del contemporaneo, con uno sguardo al futuro, ha favorito sempre l’apertura della scuola sia all’internazionalizzazione che al territorio, legando molto la didattica alle risorse locali. Lo dimostrano le collaborazioni e gli eventi organizzati in sinergia con tante realtà come il nostro Teatro Comunale e con l’Oasi dei Calanchi di Atri. Con la sua preparazione ha contribuito alla crescita dell’Istituto che negli anni è diventato una eccellenza a livello provinciale e regionale, con numeri e risultati così importanti da rendere necessario uno sdoppiamento e la nascita di due istituti in città. A lei il mio ringraziamento per il suo prezioso lavoro come Dirigente Scolastica del Polo Liceale Illuminati di Atri, non dimenticheremo il suo operato e il suo agire e sicuramente il suo legame con la città continuerà nel tempo. A lei i più sinceri auguri, anche da parte di tutta l’amministrazione comunale, per il pensionamento”.

Con queste parole il Sindaco di Atri (TE), Piergiorgio Ferretti, commenta il pensionamento della dirigente scolastica del Polo Liceale di Atri Luigi Illuminati, Daniela Magno. “Al nuovo dirigente Adriano Forcella – aggiunge Ferretti – di cui già conosciamo le qualità umane e professionali, poiché è già stato vice preside ad Atri, gli auguri più sentiti. A coronamento della sua carriera concluderà gli ultimi anni di lavoro qui ad Atri, notizia accolta con grande piacere da tutta la comunità scolastica. Sono certo che anche lui saprà lasciare un segno importante nel nostro Polo Liceale e che il suo operato contribuirà a una ulteriore crescita della nostra comunità scolastica”.