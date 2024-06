“IN PIAZZA  A DIFESA DELLA COSTITUZIONE E DELL’UNITA’ NAZIONALE”: DOMANI SIT-IN A L’AQUILA

L’AQUILA – “La destra ha creato un clima intimidatorio in Parlamento, tra aggressioni squadriste, elogi alla X Mas e tentativi di silenziare le Camere. In tutto questo, vogliono anche compromettere l’unità e la coesione nazionale, attaccando la Costituzione e il Sud con il Premierato e l’Autonomia Differenziata. Non lo permetteremo”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che, in concomitanza con la manifestazione nazionale che si terrà a Roma, le forze politiche, sociali, civiche e democratiche dell’Aquila hanno voluto unirsi alla mobilitazione, organizzando un sit-in che si terrà domani, martedì 18 giugno, alle ore 18.

“Ci vediamo alla Fontana Luminosa, a difesa della Costituzione e dell’unità nazionale. Viva l’Italia che resiste”, conclude la nota.