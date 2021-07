IN RICORDO DELL’IMPRENDITORE MECENATE LUCIO MARCOTULLIO: CONVEGNO A PESCARA, LA DIRETTA

PESCARA – Oggi alle ore 17.30, nella Sala consiliare del Palazzo di Città a Pescara, si svolgerà un convegno dedicato a Lucio Marcotullio, l’imprenditore mecenate che ha dedicato la sua vita allo sviluppo delle aree interne a partire dalla sua amata città di Penne, di cui è stato sindaco, scomparso il 5 settembre 2020.

Abruzzoweb segue in diretta streaming l’evento.

Dopo il saluto del Sindaco di Penne, Mario Semproni, e l’introduzione di Paolo Fornarola, presidente della Fondazione Fonticoli, che tratteggerà la personalità di Marcotullio, interverranno il professor Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Maurizio Sella, Presidente dell’Associazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro e della Banca Sella, il professor Luciano D’Amico, e in collegamento digitale Ermete Realacci, presidente di Symbola, e Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione. Concluderà i lavori il Senatore Luciano D’Alfonso.

Il convegno mira a costituire una prima occasione di confronto tra personalità che hanno conosciuto Lucio Marcotullio, per ricostruire i tratti salienti dell’uomo, dell’imprenditore, dell’amministratore pubblico, del sostenitore dell’investimento culturale e sociale, e avviare un processo che sia in grado di promuovere una memoria pubblica condivisa della lezione operosa offerta da questo grande Vestino nella sua esistenza.

Nel corso del convegno sarà annunciata anche l’istituzione di un premio di laurea magistrale che sarà assegnato annualmente a tesi di laurea relative alla promozione economica, sociale e culturale delle aree interne. Il Senatore D’Alfonso finanzierà personalmente tre borse di studio presso il corso di laurea di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Teramo e quelli di economia e di architettura dell’Università di Chieti-Pescara.

Nato a Penne il 3 luglio 1933, Marcotullio si è laureato nel 1957 all’Università “la Sapienza” di Roma in Economia.

Dopo la laurea, vinse il concorso e ottenne la cattedra di economia aziendale all’istituto Tito Acerbo di Pescara, nel quale rimase per un biennio. Nel ’59 ottenne il trasferimento all’istituto tecnico pennese, incarico che poi conservò fino alla pensione.

In 48 anni di attività manageriale e imprenditoriale partecipò alla nascita, nel 1959, dello storico marchio Roman Style S.p.A., creando a Penne uno dei più grandi centri produttivi dell’Abruzzo e del Meridione d’Italia e contribuendo ad accrescere la rinomanza del lavoro italiano all’estero.

Dal 1961, quando lo stabilimento Brioni di Penne aprì i battenti, Marcotullio ne prese in mano le redini in qualità di amministratore delegato.

Nel giro di quindici anni, attraverso la sua lungimiranza imprenditoriale, condusse Brioni verso l’eccellenza del made in Italy nel segmento dell’abbigliamento maschile di lusso.

Sindaco di Penne, per due mandati, dal maggio del 1993 al giugno del 2001, Marcotullio, per sette anni, è stato presidente dell’unione Industriali della Provincia di Pescara e per quattro presidente regionale della Confindustria Abruzzese.

È stato anche anche eletto Cavaliere del Lavoro, oltre ad essere Presidente della Fondazione Nazareno Fonticoli, Presidente della Fondazione Formoda, Membro del comitato tecnico Scientifico Ucid, Consigliere della banca Popolare di Lanciano e Sulmona e Presidente Associazione CISUR.