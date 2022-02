IN RICORDO DI FERDINANDO TAVIANI, LUNEDI’ GIORNATA UNIVAQ DEDICATA AL GRANDE MAESTRO DI TEATRO

L’AQUILA – Lunedì 28 febbraio, al Dipartimento di Scienze Umane (viale Nizza 14), si terrà una giornata dedicata a Ferdinando Taviani (1942-2020), professore ordinario di Discipline dello Spettacolo all’Università dell’Aquila dal 1986 al 2012 e professore emerito dal 2014.

Il programma, a cura dei docenti UnivAQ Massimo Fusillo (professore di Critica letteraria e letterature comparate) e Doriana Legge (professoressa di Storia del Teatro e Problemi di storiografia dello spettacolo), prevede, alle 12:30, l’intitolazione dell’aula 3A a Taviani e l’inaugurazione di un murale realizzato da Cristiana Alfonsetti, in memoria della varietà e della profondità delle relazioni che Taviani ha intessuto negli anni con il teatro e i suoi esponenti.

Nel pomeriggio, nell’aula magna “Alessandro Clementi”, sempre al DSU, sono previste, a partire dalle 14, testimonianze, interventi e azioni teatrali.

Per l’occasione torneranno all’Aquila Eugenio Barba e il Teatro tascabile di Bergamo e interverranno, tra gli altri, Massimo Fusillo, Valerio Petrarca (ex professore UnivAQ, attualmente professore di Discipline demoetnoantropologiche all’Università di Napoli Federico II) e Mirella Schino, che con Taviani ha condiviso l’insegnamento di Discipline dello Spettacolo fino al 2009. Parteciperanno anche la redazione di «Teatro e Storia», con l’ultimo numero, Festa per Nando, e un gruppo di ex studenti e studentesse in ricordo del loro maestro.

Evento solo in presenza, non sono previste prenotazioni. Si ricorda che per entrare all’interno dell’università sono obbligatori green pass e mascherina.