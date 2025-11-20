IN TRIBUNALE CON COLTELLO PER LA SECONDA VOLTA: DENUNCIATO 72ENNE

CHIETI – Un uomo di 72 anni è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico al momento di entrare nel palazzo di giustizia di Chieti per partecipare ad un processo che lo vede fra gli imputati, per reati che a seconda delle posizioni vanno dal peculato al riciclaggio all’abuso d’ufficio.

È stata una delle guardie giurate che garantiscono la sicurezza e i controlli a individuare con il metal detector il coltello che era in una tasca dello zainetto che l’uomo portava con sé. È stato richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno sequestrato il coltello.

L’uomo era già stato trovato in possesso di un coltello a novembre di due anni fa, proprio al momento di entrare in tribunale per partecipare ad un’altra udienza dello stesso processo.