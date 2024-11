“IN VIAGGIO CON LA BANCA D’ITALIA”: INCONTRI ALL’AQUILA PER PROMUOVERE LA CULTURA FINANZIARIA

L’AQUILA – Il 28 e il 29 novembre farà tappa all’Aquila “In Viaggio con la Banca d’Italia”, un ciclo di incontri che la Banca d’Italia sta realizzando in diverse città italiane per promuovere la cultura finanziaria e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per approfondire temi fondamentali per la gestione quotidiana del denaro e per comprendere meglio l’economia del nostro Paese.

Ogni evento è inoltre un’opportunità per conoscere più da vicino il lavoro della Banca d’Italia a servizio della collettività, sia a livello locale che nazionale e internazionale. Il filo conduttore nei due giorni di incontri sarà “Affrontare le sfide strutturali dell’economia italiana”.

Il tema, in particolare, sarà approfondito nel Convegno che si terrà il 29 novembre alle ore 10:00 presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e al quale parteciperanno il Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, e alcuni leader del mondo accademico e imprenditoriale della regione.

Si segnalano di seguito gli altri eventi dell’iniziativa previsti il 28 novembre:  Open Day, con visite guidate del palazzo della Banca d’Italia L’Aquila, per scoprirne la storia, conoscere più da vicino il lavoro dell’Istituzione al servizio delle persone e partecipare a laboratori di educazione finanziaria. 28 novembre, ore 09:00-13:00, Filiale della Banca d’Italia  “Occhio alle truffe! Se le conosci le eviti”, per parlare delle frodi più diffuse da cui difendersi quando si effettuano pagamenti online o si usano altri servizi bancari digitali. 28 novembre, ore 15:30-17:00, Filiale della Banca d’Italia  “Le donne contano”, per un focus sull’educazione finanziaria dedicata alle donne, per ridurre i divari di genere e contrastare la violenza economica. 28 novembre, ore 17:30-19:00, Università dell’Aquila, Centro Congressi Luigi Zordan  “L’economia della transizione verde” (evento ad invito), lancio nazionale di un progetto educativo rivolto agli studenti delle scuole superiori, realizzato dalla Banca d’Italia in collaborazione con il Politecnico di Milano. 28 novembre, ore 11:30-13:00, Aula magna IIS ‘Amedeo d’Aosta’, L’Aquila.