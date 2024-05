INAUGURATA A FRANCAVILLA UNA INSTALLAZIONE ARTISTICA DEDICATA AL GIRO D’ITALIA

FRANCAVILLA – Inaugurata dal Sindaco Luisa Russo, una creazione artistica dedicata al Giro d’Italia che farà tappa a Francavilla Al Mare (Chieti) il 15 maggio 2024.

L’opera creativa ha come titolo “Italia in bicicletta”. A realizzarla è il Gruppo Donne Creative dell’Associazione Alento di Francavilla Al Mare. La si può ammirare nel giardino di via Zara della città.

Il gruppo creativo dell’Alento si è già distinto in città Il per la realizzazione del progetto Yarn Bombing “arte urbana” nello stesso Giardinetto di Francavilla Al Mare, donando come per magia, colore ai tronchi degli alberi. rivestendoli con capolavori all’uncinetto. Nel 2022 ha donato alla città l’ Albero di Natale Granny alto 4m e nella stagione estiva dell’anno 2023 è stato protagonista dell’opera di “Demetra il rifiorire della vita” un’ attrazione di duemila rose colorate lavorate all’uncinetto. Alle opere realizzate, oltre ad avere una visione artistica estrosa, viene dal Gruppo attribuito sempre uno significato profondo di grande riflessione dell’animo umano.

Quest’anno protagonista del giardino è Italia con la sua corona in testa, la fascia tricolore e il suo abito avvolgente composto di ruote lavorate a mano. E’ accanto alla sua bicicletta rivestita da una lavorazione all’uncinetto, dalle varie tonalità brillanti di rosa a contrasto, con il suo cestino ornato da una cascata di fiori lavorati a mano con fantasia! Una visione della bellezza dell’Italia, elegante, gentile, accogliente e raffinata dai grandi valori della condivisione, dei rapporti umani e sociali …un sogno? Una realtà!

Le artiste del progetto Italia: Anna Paris, Patrizia Girinelli, Grazia Bruni, Antonia Di Gianni, Odalia Cianitto, Anna Saquella, Assunta Costarella, Michela Fizzano, Amalia De Francesco, Franca Genovesi, Franca Acerra. Struttura a cura di: Luciano Di Lizio, Franco Ranalli, Elio La Fratta, Rino Cori.