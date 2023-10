REGIONALI: INAUGURATA A SAN SALVO LA SEDE ELETTORALE CANDIDATO FI MARCOVECCHIO

SAN SALVO – E’ stata inaugurata stamane a San Salvo la sede elettorale del consigliere regionale di Forza Italia Manuele Marcovecchio, candidato alle prossime elezioni regionali del 10 marzo.

Sono intervenuti il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, le consigliere regionali di Forza Italia Antonietta La Porta e Sara Marcozzi, i sindaci e gli amministratori del territorio.

“È un enorme piacere far parte di una squadra come Forza Italia, un gruppo popolare, liberale ed europeista, organico al PPE, nel quale la moderazione, come affermava il grande Antonio Martino, viene intesa come proposta politica. L’apertura di questa sede elettorale nasce con l’intento di creare e conservare nel tempo un luogo di ascolto, dialogo e dibattito che ponga le basi per un laboratorio di idee e progetti per il nostro territorio”, queste le parole del Consigliere Marcovecchio nel corso dell’incontro.

“Ritengo che la politica sia espressione di una comunità di intenti e valori e della capacità di lasciare un segno tangibile nell’esclusivo interesse dei cittadini. Nei prossimi mesi continueremo ad organizzare nuovi incontri sul territorio, illustrando ai cittadini quello che è stato il nostro impegno in Consiglio regionale. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo evento di apertura della campagna elettorale”.

