INAUGURATA PET-TAC PESCARA, PETTINARI: “FINISCE UNA VERGOGNA DURATA 15 ANNi”

PESCARA – “Oggi sarà inaugurata la nuova Pet Tac dell’Ospedale di Pescara. Chi mi conosce e segue le attività che svolgo in Regione Abruzzo sa quanto ho lottato per interrompere uno spreco vergognoso portato avanti per anni da chi si è succeduto alla guida di Regione Abruzzo”.

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.

“La Pet Tac posizionata su un camion all’esterno dell’ospedale ci è costata circa 5 mila euro di affitto al giorno per 15 anni. Con i soldi spesi ne avremmo comprate 10 e avremmo evitato di sottoporre i malati oncologici a enormi difficoltà per eseguire l’esame”, scrive.

“Ora, dopo innumerevoli battaglie in cui ho depositato esposti alla Procura della Repubblica, denunciato la questione sulle tv nazionali e raccontato ogni giorno, grazie ai media locali, quanto stava avvenendo nella Asl di Pescara, si mette ufficialmente un punto alla vicenda”

“La cosa che mi rende più felice è che i tanti pazienti che vivono quotidianamente con queste gravi patologie non dovranno più uscire fuori al freddo, anche sotto la neve, e salire sul semirimorchio di un camion per sottoporsi al delicatissimo e indispensabile esame per le patologie oncologiche. Finalmente!”, conclude Pettinari.