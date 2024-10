INAUGURATI CINQUANTA ORTI CON IMPIANTI IRRIGUI NELLA FRAZIONE AQUILANA DI PRETURO

L’AQUILA – Sono stati inaugurati 50 orti, ognuno con impianto irriguo, il cui terreno a Preturo nell’Aquilano, è di proprietà dell’ADUC, già assegnati a residenti e non residenti che ne hanno fatto richiesta. Un progetto che promuove la comunità, la sostenibilità e l’amore per la natura.

“Ci auguriamo”, si legge in una nota, “diventi un luogo di incontro per famiglie, giovani, anziani e tutti coloro che desidereranno partecipare. Gli orti sociali non sono solo un modo per coltivare, ma anche per costruire relazioni, scambiare esperienze e conoscenze e rafforzare il nostro legame con il territorio Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato oggi: le istituzioni, gli assegnatari e ogni singolo volontario che ha dedicato tempo ed energia”.