INAUGURATO A CASOLI IL NUOVO CIRCOLO DEL PD DEL MEDIO AVENTINO

CASOLI – Sabato sera, a Casoli, è stato inaugurato il nuovo circolo del Partito Democratico del Medio Aventino, in Corso Umberto I n.28, che mette insieme le comunità del chietino di Casoli, Gessopalena, Altino e Roccascalegna.

“Dopo il periodo del Covid che ha causato difficoltà organizzative, la ripresa piena delle attività politiche del maggior partito di opposizione in Regione rappresenta un chiaro segnale per il territorio del Sangro-Aventino che già vede in Tiziana Di Renzo, Sindaca di Lama dei Peligni, quale Presidente dell’Assemblea Regionale del PD”.

“Il Sangro-Aventino è il cuore economico della Regione e sta subendo un’aggressione senza precedenti nei servizi sanitari, dalla Rianimazione a Lanciano fino al Punto di Pronto Intervento di Casoli che per ora è stato dimezzato e nella programmazione regionale se ne prevede la chiusura. Condivido e sostengo il ricorso al Tar promosso dal Sindaco di Casoli Massimo Tiberini contro la decisione unilaterale della Asl02″ commenta il segretario provinciale Leo Marongiu che ha partecipato all’incontro dove erano presenti il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci ed il segretario regionale Daniele Marinelli”.

A Novembre ci sarà il congresso dell’intercircolo per eleggere segretario e organismi. Il tesseramento è aperto in modalita’ online sul sito nazionale del Partito all’indirizzo https://www.hub.partitodemocratico.it/join ed in presenza nel circolo di Casoli.