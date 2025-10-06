INAUGURATO A NEPEZZANO UN MURALES PER RICORDARE IL CANTAUTORE IVAN GRAZIANI

NEPEZZANO – A Nepezzano (Teramo) è stato inaugurato un Murales dedicato a Ivan Graziani, realizzato dall’artista Edoardo Ettorre con la collaborazione dell’Associazione culturale “Big Match” e dell’Associazione di promozione sociale “Xenia”, presiedute rispettivamente da Alfredo Natali e Tonino Di Raimondo. Sono stati presenti all’evento, tra gli altri, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, l’assessore comunale Antonio Filipponi, la signora Anna Bischi Graziani, il musicista Marco Renzi (direttore dell’Italian Big Band e presidente del Conservatorio “G. Braga” di Teramo, ndr) e il cantautore Francesco Sbraccia.

L’opera, realizzata su una parete del palazzo delle Poste di Nepezzano per celebrare gli 80 anni di Ivan Graziani (6 ottobre 2025), ritrae il noto cantautore teramano mentre si esibisce con la sua inseparabile chitarra.

Prima della scopertura del murales sono intervenuti Tonino Di Raimondo (in rappresentanza delle due associazioni), il sindaco Gianguido D’Alberto, la signora Anna Bischi Graziani e Marco Renzi, con quest’ultimo che ha ricordato brevemente la figura di Ivan Graziani anche mediante alcuni aneddoti. Renzi (tastiere) era uno dei componenti della mitica band “Nino Dale and his modernist”, insieme a Nino Dale (voce, sax), Ivan Graziani (chitarra), Franco Partenza (basso) e Rodolfo Tullj (batteria).

L’evento si è concluso con l’esibizione di Francesco Sbraccia, che ha interpretato alcune delle canzoni più belle di Ivan Graziani, facendo rivivere al pubblico presente le emozioni e il fascino del cantautore teramano.

Da ricordare che, nello scorso mese di maggio, sempre a Nepezzano, è stato inaugurato uno splendido Murales dedicato a Coppi e Bartali, i due leggendari ciclisti italiani immortalati in un iconico momento di sportività.