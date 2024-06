INAUGURATO A VILLALAGO SU INIZIATIVA DEL CAI UN SENTIERO DEDICATO ALL’ORSA AMARENA

SULMONA – Il CAI di Sulmona con i Soci del Gruppo di Villalago, nell’aquilano. con il patrocinio del Gruppo Regionale del CAI Abruzzo, insieme al Sindaco del Comune di Villalago, alla Direttrice e ai rappresentanti della Riserva Naturale Regionale” Lago di San Domenico e Lago Pio” di Villalago, hanno voluto ricordare Amarena, l’orsa marsicana uccisa a fucilate nell’agosto 2023, inaugurando un sentiero a lei dedicato che ripercorre i luoghi che frequentava con i suoi cuccioli. L’evento ha visto la presenza di molti i partecipanti che, in colonna, come un lungo serpentone hanno attraversato il sentiero naturalistico, storico, culturale.

Partendo dal Lago Pio, si raggiunge il Lago di San Domenico attraverso un sentiero escursionistico con un dislivello di 300 mt., la lunghezza di 7,6 km, percorribile in 3 ore e facilmente percorribile dagli escursionisti. Il sentiero riveste un vero brand nel settore turistico, naturalistico-culturale, dall’alto valore mediatico, per tutto il territorio, poiché il tragico episodio della scomparsa dell’orsa ha attirato l’attenzione ed avuto un notevole coinvolgimento emotivo dell’opinione pubblica, nazionale ed internazionale.

Per Villalago Sentiero “Amarena” rappresenta un valore aggiunto, come destinazione turistica, per i tanti escursionisti che frequentano la il nostro territorio. La giornata si è conclusa con un concerto in onore di Amarena, eseguito dalla violinista Angela Di Giuseppe.

L’evento sull’Orsa Amarena, ha voluto trasmettere un messaggio a tutti per fruire un turismo sostenibile responsabile e consapevole, ma soprattutto per tenere vivo il suo ricordo. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Sezione CAI di Sulmona, ringraziano tutti i Soci che hanno partecipato all’evento con il Gruppo dei Soci di Villalago, che insieme all’instancabile Socio Bruno Gatta hanno voluto fortemente che si realizzasse questo progetto, il Presidente del Gruppo Regionale del CAI Abruzzo Francesco Sulpizio per il patrocinio concesso per l’evento, Il Sindaco Fernando Gatta e l’Amministrazione Comunale di Villalago per la disponibilità, il patrocinio e la partecipazione all’evento, la Direttrice della Riserva Naturale Regionale” Lago di San Domenico e Lago Pio” di Villalago Silvia Di Paolo, e tutti i partecipanti all’evento.