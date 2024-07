INAUGURATO AD AVEZZANO IL PARCHEGGIO IN VIA KOLBE: 40 POSTI AUTO CON VERDE E ILLUMINAZIONE

AVEZZANO – Prosegue fra aperture di cantieri e inaugurazioni di lavori terminati il programma delle opere pubbliche dell’Amministrazione comunale Di Pangrazio. Questo pomeriggio, infatti, nella zona nord di Avezzano (L’Aquila), è stato inaugurato il nuovo parcheggio di Via Kolbe, 40 posti auto, con illuminazione e verde, realizzato con asfalto drenante e tutti i moderni sistemi di sicurezza.

Il taglio del nastro ha visto il Sindaco Giovanni di Pangrazio, con il referente del quartiere, Claudio Gallipoli, il sacerdote don Francesco, e poi il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi e gli assessori Emilio Cipollone e Filomeno Babbo. Presenti anche consiglieri comunali, nonché dirigenti e funzionari della stessa amministrazione avezzanese.

«Abbiamo realizzato un desiderio dei cittadini residenti in questa zona – ha detto il Sindaco. Qui prima c’era un’area incolta ed una baracca pericolante, ricettacolo di immondizia, sporcizia e animali. Ora abbiamo un parcheggio attrezzato, che serve una grossa e molto frequentata zona della città. Questo è il risultato di quando cittadini e Amministrazione dialogano. Voi avete chiesto questo parcheggio, il vostro referente Claudio Gallipoli ed altri mi hanno sottoposto la questione ed hanno parlato con gli uffici. Il risultato è che alla fine abbiamo dato alla città una struttura molto utile. Così Avezzano cresce e migliora». Intanto martedì’ prossimo, una delegazione del Comune di Avezzano, sarà ospite del “Festival Diffuso della Rigenerazione Urbana – Città in Scena” in programma ad Ancona. Nella manifestazione, cui sono state invitate altre realtà nazionali di rilievo, si parla di progetti esemplari di riutilizzo e rigenerazione di strutture urbane, che evitano ulteriori spese e nuovo utilizzo di territorio. Fra i tanti progetti è stato scelto quello della rigenerazione della struttura del “Comune Nuovo”, detto anche Contratto di Quartiere 2”, che, dopo vicissitudini durante circa un ventennio, grazie al lavoro dell’Amministrazione Di Pangrazio, lunedì prossimo vedrà la ripesa dei lavori che porteranno finalmente al suo completamento.