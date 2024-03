INAUGURATO IL CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A CAPISTRELLO

CAPISTRELLO – I cittadini di Capistrello (L’Aquila) possono finalmente celebrare l’arrivo di un importante alleato nella gestione dei rifiuti: il tanto atteso centro di raccolta differenziata, inaugurato ieri alla presenza del Sindaco Francesco Ciciotti ed il Presidente della Segen Ferdinando Capone, al il taglio del nastro in via Dorsale Palentina, località Fonte Matteo, Zona Campetti.

Questa nuova struttura segna un significativo passo avanti nella promozione della sostenibilità ambientale e nell’ottimizzazione della gestione dei rifiuti all’interno della nostra comunità. “Piena soddisfazione per il nuovo centro, che già all’apertura contava la presenza di diversi utenti in attesa per conferire rifiuti ingombranti – afferma il Sindaco Ciciotti – un esempio da seguire quello dei cittadini che hanno subito apprezzato il centro di raccolta, ed una struttura fondamentale e indispensabile per la nostra Città per evitare che vengano abbandonati rifiuti di ogni genere inquinando il nostro territorio” – Conclude Ciciotti.

Aperto il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il centro offre ai cittadini la possibilità di smaltire correttamente i diversi tipi di rifiuti in modo pratico e responsabile. Inoltre, per rendere la raccolta differenziata ancora più accessibile, è stato elaborato un nuovo calendario che regolerà il servizio di raccolta porta a porta.

Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo centro di raccolta è la gestione degli ingombranti, del legno, dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), dei materiali inerti provenienti da demolizioni e altri tipi di rifiuti. Questo significa che i cittadini avranno finalmente un punto di riferimento dedicato per lo smaltimento di tali materiali, riducendo al contempo il rischio di smaltimento illegale.

Inoltre, per garantire un servizio completo, successivamente sarà organizzata la raccolta per i cittadini che lasciano la città nel fine settimana. Sarà disponibile un servizio apposito per il conferimento dei rifiuti umidi nel caso in cui sia impossibile rispettare il calendario della raccolta porta a porta. Questo garantisce che anche coloro che si trovano temporaneamente fuori città abbiano la possibilità di smaltire i propri rifiuti in modo corretto e responsabile.