INAUGURAZIONE PALAZZO MARGHERITA ALL’AQUILA L’11 DICEMBRE: POI VISITE GUIDATE CON VOLONTARI

L’AQUILA – Verrà inaugurato lunedì 11 dicembre Palazzo Margherita, storica sede del Comune dell’Aquila sino al 6 aprile 2009 che, dopo i lavori di recupero e restauro iniziati nel 2017, torna nei locali che nel XVI secolo ospitarono la governatrice della città Margherita d’Austria.

Sarà quella la nuova sede, oltre che dell’aula del Consiglio comunale, degli uffici del sindaco, della giunta, della presidenza del Consiglio e di alcuni settori dell’ente.

“Nel cuore della rinascita” è il titolo scelto per l’iniziativa che, a partire dalle 10:45, vedrà la partecipazione del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dei sottosegretari Fausta Bergamotto e Luigi D’Eramo, del presidente della Regione Marco Marsilio, dell’arcivescovo della città dell’Aquila, cardinale Giuseppe Petrocchi, consiglieri comunali e assessori, il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Maurizio Longhi.

La cerimonia, a cui prenderanno parte anche alcuni tra gli ex primi cittadini del capoluogo d’Abruzzo, verrà trasmessa in streaming sui canali social del Comune dell’Aquila. Per ragioni logistiche e di sicurezza l’evento avrà un numero contingentato di partecipanti ma per consentire alla comunità di riscoprire e riammirare il Palazzo di Città il Comune dell’Aquila ha attivato una collaborazione con il Fai e il gruppo di azione civica ‘Jemo ‘Nnanzi grazie alla quale saranno formati dei volontari che, dal prossimo mese di gennaio, saranno autorizzati a tenere visite aperte, e gratuite, aperte al pubblico.

Dalla prossima settimana sul sito del Comune dell’Aquila sarà pubblicato un link con cui gli interessati potranno effettuare le prenotazioni.