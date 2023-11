INCA-CGIL: “OLTRE 100MILA EURO NELLE TASCHE DEI PENSIONATI PESCARESI GRAZIE AI NOSTRI ESPERTI”

PESCARA – Sono più di centomila gli euro fatti recuperare dall’Inca Cgil Pescara agli assistiti del capoluogo adriatico e di tutto il territorio provinciale. I dati ufficiali relativi al “ricalcolo” delle pensioni parlano di 128.676,68 Euro, questa la somma risultante dal lavoro di verifica svolto dagli operatori dell’Inca di Pescara e Provincia.

Un’attività, da parte degli esperti in materia previdenziale dell’Inca Cgil Pescara, che non è solo quella di rilevazione di eventuali errori nel calcolo, ma soprattutto di analisi e approfondimento della posizione assicurativa al fine di valorizzare al meglio la contribuzione con l’ottenimento, in diversi casi, di trattamenti pensionistici più favorevoli. Talvolta, infatti, la pensione percepita dal pensionato non è sempre quella a lui più favorevole, venendosi a determinare aumenti, a volte anche sostanziali, della rata mensile.

“I dati si riferiscono all’anno in corso – dice Dina Cianci Responsabile Inca Cgil Pescara – e precisamente dal primo gennaio, al 25 novembre. Numeri che testimoniamo la grande preparazione e conoscenza normativa del nostro personale. E’ essenziale, quindi, per chi percepisce un vitalizio, far controllare la propria pensione, e per questo invitiamo a fissare un appuntamento nei nostri uffici. Il lavoro dell’Inca Cgil è quello di fornire assistenza in materia di previdenza, assistenza, infortuni e malattie professionali, genitorialità, invalidità civili ed handicap, Naspi e sostegno al reddito”.