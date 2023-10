INCARICHI PNRR: PARLA L’AVVOCATO ALESSANDRO BUCCIERI, “MAI STATO LEGALE DEL PRESIDENTE SOSPIRI”

PESCARA – “Il sottoscritto avvocato Alessandro Buccieri non ha mai ricevuto alcuna nomina o incarico da parte del dottor Lorenzo Sospiri, né a livello personale né nella sua qualità di presidente del Consiglio regionale”.

Così l’avvocato Alessandro Buccieri, del Foro di Pescara, precisando quanto scritto da questa testata a proposito dei 42 incarichi affidati, dopo una selezione da parte della Regione Abruzzo, ad altrettanti professionisti con il compito di attuare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il legale pescarese, in particolare, è tra i quattro esperti in diritto ambientale, insieme ad Alessandro Piccinini, presidente della Gran Sasso Acqua e in lizza per una candidatura alle prossime regionali nelle file di Fdi, e Fabio Ascani, entrambi del foro dell’Aquila, ed a Valerio De Vincentiis, del foro di Chieti, che dal primo ottobre scorso al 30 settembre prossimo percepiranno per la consulenza un compenso lordo di circa 63mila euro.

Questa testata ha scritto che l’avvocato Buccieri, esperto e giurista di livello nazionale nelle materie ambientali, è tra i legali di Sospiri, esponente di Fi, nella inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara sulla ipotesi di reato di finanziamento illecito per una cena di 400 euro relativa alle elezioni politiche del 25 settembre dello scorso anno nelle quali il presidente del Consiglio ha sfiorato la elezione al Senato.

Buccieri, che, secondo quanto si è appreso, con Sospiri ha un legame di amicizia di vecchia data, ha smentito con forza la circostanza sottolineando in una nota ufficiale inviata ad AbruzzoWeb che “trattasi di notizia falsa, e cosi come inserita è assolutamente lesiva della professionalità, del decoro e dell’immagine del sottoscritto difensore”, diffidando la testata “alla rimozione immediata”. Successivamente, al termine di una telefonata con il direttore, Berardino Santilli, il legale ha precisato ancora “le ragioni a sostegno della mia precedente comunicazione a titolo meramente informativo”.

Questa testata sottolinea di non aver fatto cenno al collegamento professionale tra il neo consulente regionale e il presidente Sospiri per ipotizzare chissà quale tipo di percorso preferenziale: d’altra parte, i 42 incarichi sono stati affidati, dopo accurate e puntuali selezioni, e hanno premiato sicuramente i professionisti più meritevoli.

Del resto, Buccieri è dal 2015 componente e socio dell’associazione italiana esperti ambientali Fin occupandosi della materia dei rifiuti, delle energie rinnovabili e delle autorizzazioni; da circa otto anni con il partnerariato della stessa associazione, come professionista incaricato da diverse realtà industriali presenti sia sul territorio abruzzese che fuori dalla regione Abruzzo, Buccieri ha ricevuto nomine da parte di Tribunali quale curatore fallimentare in procedure che hanno come oggetto proprio bonifiche di siti e/o interpretazioni di autorizzazioni ambientali.

Chi conosce bene l’avvocato pescarese, senza problemi, afferma che “è un professionista, molto stimato, innamorato e dedito con tutto se stesso al suo lavoro nell’ambito del quale ottiene risultati e riconoscimenti per le capacità e non perché benefici di incarichi pubblici”.