INCENDI A ORTONA, FIAMME VICINO AL CANILE: VERSO EVACUAZIONE STRUTTURA, SI CERCANO STALLI

ORTONA – Numerosi incendi sono in corso sul territorio comunale di Ortona.

Diversi i focolai che stanno interessando varie contrade della cittadina. Fiamme dalla costa alle campagne.

Uno dei roghi, nel centro urbano, sta lambendo il cimitero. Gli incendi minacciano le abitazioni. Centinaia le persone fuori casa. Problemi anche al canile: la struttura probabilmente dovrà essere evacuata e si cercano stalli per i cani ospitati.

Strade impraticabili e disagi in vari punti della città. Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari in azione. Sta facendo discutere il fatto che, nonostante la situazione difficilissima, in piazza sia in corso il concerto di Max Gazzè.