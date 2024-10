INCENDI A PINETO E CHIETI SCALO: DI MARCO (PD), “SE NE PARLI IN COMMISSIONE REGIONALE AMBIENTE”

PESCARA – “Gli incendi di vaste proporzioni che in poche ora hanno interessato due realtà industriali di Pineto, nel teramano, e Chieti Scalo richiedono un’attenzione suppletiva, non solo sul ripristino dello stato dei luoghi e la tutela della salute pubblica, ma sull’accertamento delle cause a cui le autorità competenti stanno lavorando. Sarà importante portare i due casi all’attenzione della Commissione Ambiente, perché i territori devono convivere in piena tranquillità con le realtà industriali e dobbiamo essere certi che tutte le regole e le prescrizioni sulla sicurezza vengano quotidianamente rispettate dalle realtà produttive, specie quelle che insistono a poca distanza dagli abitati”: così il consigliere PD Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale che ha richiesto la convocazione urgente dell’organismo.

“Oltre al supporto della Protezione civile regionale e alle precauzioni richieste dalle autorità locali che si sono subito attivate con provvedimenti di chiusura delle scuole e di varia tutela della cittadinanza – sottolinea Di Marco – aspettiamo di conoscere la dinamica di entrambi i casi, la storia e se ci sono stati precedenti e le eventuali responsabilità che emergeranno dall’analisi degli incendi che hanno interessato ieri la Kemipol di Scerne di Pineto e la MagMa di Chieti Scalo. Lo sviluppo, ora più che mai, deve viaggiare di pari passo con la sostenibilità, è quest’ottica che farà la differenza per il futuro dei territori e dell’economia ad essi radicata”.