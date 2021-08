VASTO – Ad una settimana dagli incendi che hanno devastato la Costa dei trabocchi, torna a bruciare l’Abruzzo: sono in corso, dal primo pomeriggio, diversi incendi a Vasto.

“Diversi incendi stanno interessando la nostra città. I Vigili del fuoco e gli uomini del gruppo comunale della Protezione civile sono al lavoro per domare le fiamme che in questa torrida domenica hanno già raggiunto un’abitazione del villaggio Siv. Molte famiglie sono state evacuate. Incendi anche nel quartiere Incoronata e San Lorenzo. Insieme alle forze dell’ordine ho raggiunto i luoghi interessati dalle fiamme. Siamo in attesa dell’arrivo dei canadair. Invito tutti alla massima attenzione”, spiega il primo cittadino Francesco Menna.

Sulla A14 intanto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni a causa del fumo prodotto dall’incendio nei pressi dell’autostrada all’altezza del Km 446.

Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto Nord, si consiglia di percorrere la SS 16 “Adriatica” e rientrare in A14 a Vasto Sud; percorso inverso agli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara.