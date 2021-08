INCENDI ABRUZZO, A14: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LANCIANO E VASTO NORD

LANCIANO – Alle 21.20 circa sull’autostrada A14 Bologna – Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Lanciano e Vasto Nord in entrambe le direzioni, temporaneamente chiuso in precedenza per la presenza di fumo in carreggiata causato da un incendio su un campo adiacente le pertinenze autostradali al km 422.

Attualmente si registrano 7 km di coda in direzione Bari; 5 km di coda in direzione Pescara dove, sul luogo dell’evento, si circola su una sola corsia per consentire il termine delle operazioni di spegnimento del fuoco, ancora in corso nell’area esterna la carreggiata autostradale.