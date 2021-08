INCENDI ABRUZZO, ALTRI FONDI DA GIUNTA REGIONALE: 50MILA EURO PER DANNI A PATRIMONIO BOSCHIVO

L’AQUILA – Un fondo di 50mila euro che va ad aggiungersi a quello stanziato nel corso della seduta di ieri del Consiglio regionale, pari a oltre 3 milioni di euro.

E’ stato deliberato oggi, su proposta del governatore Marco Marsilio, dalla Giunta della regione Abruzzo, per i primi interventi a seguito dei numerosi incendi avvenuti nella giornata del 1 agosto nel Pescarese e nel Chietino. Questo, a fronte dell’eccezionalità degli eventi, ai sensi del D.lgs n. 1 del 2018, per i gravi danni causati al patrimonio boschivo e alle infrastrutture pubbliche e strutture private.

Nei Comuni di Pescara, Farindola e Ortona sono state infatti evacuate complessivamente 150 persone. Per lo spegnimento degli incendi, nella giornata del primo agosto, sono stati impiegati circa 180 volontari, utilizzati 65 mezzi regionali e aerei della flotta nazionale del Coau.

Ammontano invece a 3 milioni 400mila euro i fondi d’emergenza stanziati approvati all’unanimità dal Consiglio regionale attraverso un emendamento d’urgenza. In particolare, questi fondi verranno assegnati ai Comuni per dare piena copertura alle spese di somma urgenza che necessariamente dovranno essere effettuate per contenere i danni causati dalle fiamme.

Sempre ieri, finanziate inoltre con 131.820 euro, le operazioni di sanificazione urgente, a contrasto della diffusione del virus Sars-Cov-2, nei locali che ospitano gli uffici attività culturali e le biblioteche regionali per consentirne la riapertura.

Per far fronte all’emergenza incendi, la Regione ha istituito un fondo, assegnato al Servizio di Protezione Civile regionale e trasferito all’Agenzia regionale di Protezione civile, pari a 405.500 euro. Inoltre, la Giunta regionale, su proposta dei comuni coinvolti nei roghi, si impegna a utilizzare le risorse comunitarie e nazionali derivanti da economie, riprogrammazione e nuova programmazione, nella misura di 3 milioni di euro, per interventi finalizzati al ripristino, recupero e valorizzazione delle aree interessate dagli incendi nonché per attività di potenziamento delle misure di prevenzione e salvaguardia delle aree medesime; si impegna ad assumere ogni utile iniziativa per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato o distrutto in conseguenza degli incendi verificatisi nel mese di agosto 2021, destinando per tale finalità specifiche risorse previa quantificazione del danno subito e si impegna ad assumere altresì ogni utile iniziativa per le riserve regionali danneggiate dagli incendi, a tutela dei particolari e rilevanti valori ambientali e paesaggistici che dette riserve rappresentano per il territorio regionale.

Sostegni ulteriori, previa quantificazione del danno, saranno destinati agli agricoltori e alle riserve naturalistiche danneggiate dai roghi. In più, sempre in materia di emergenza incendi, vengono previste iniziative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture private, ad uso agricolo e zooteniche, utilizzate dalla Protezione Civile per il pescaggio dell’acqua utile agli spegnimenti.

Ulteriore sostegno di 375.823 euro è stato riconosciuto dal consiglio all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATER) di Teramo, a copertura del mancato introito dei canoni di locazione dovuto all’inagibilità degli alloggi a seguito del sisma 2016. Infine, con il pdl 206/2021, vengono introdotte alcune modifiche alla normativa vigente in materia di attività venatoria e protezione della fauna selvatica. In apertura di seduta il Consiglio ha approvato a maggioranza due provvedimenti europei relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo.