INCENDI ABRUZZO, CHIUSA FONDOVALLE SANGRO A MOZZAGROGNA

LANCIANO – A causa di un incendio, dopo il tratto della A14 tra Lanciano e Vasto, è stata chiusa anche la carreggiata dal km 74,300 al km 82,900, in entrambe le direzioni, lungo la strada statale 652 ” di Fondo Valle Sagro” in località Mozzagrogna, provincia di Chieti.

Il traffico al momento viene deviato lungo la viabilità alternativa con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.