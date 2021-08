INCENDI ABRUZZO, D’INCECCO: “FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE A SOSTEGNO DEI COMUNI COLPITI”

L’AQUILA – “La Regione Abruzzo, per fronteggiare l’emergenza incendi delineatasi nel territorio regionale, ha istituito un fondo, assegnato al Servizio di Protezione Civile regionale e trasferito all’Agenzia regionale di Protezione civile, pari a € 405.500,00. Inoltre, la Giunta regionale, su proposta dei comuni coinvolti nei roghi, si impegna a utilizzare le risorse comunitarie e nazionali derivanti da economie, riprogrammazione e nuova programmazione, nella misura di € 3.000.000,00, per interventi finalizzati al ripristino, recupero e valorizzazione delle aree interessate dagli incendi nonché per attività di potenziamento delle misure di prevenzione e salvaguardia delle aree medesime”.

Così in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio regionale, a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato dalla maggioranza tutta.

“Si impegna ad assumere ogni utile iniziativa per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato o distrutto in conseguenza degli incendi verificatisi nel mese di agosto 2021, destinando per tale finalità specifiche risorse previa quantificazione del danno subito e si impegna ad assumere altresì ogni utile iniziativa per le riserve regionali danneggiate dagli incendi, a tutela dei particolari e rilevanti valori ambientali e paesaggistici che dette riserve rappresentano per il territorio regionale.

“Un intervento dovuto da parte della Governance regionale, una prima risposta soprattutto nei riguardi dei Comuni che dovranno effettuare delle somme urgenze per il ripristino della viabilità. Per la portata del disastro ambientale verificatosi chiederemo interventi al Governo nazionale”, conclude D’Incecco.