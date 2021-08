INCENDI ABRUZZO, PAURA A VASTO: EVACUATO L’AQUALAND

VASTO – In fiamme il Vastese: a fuoco la costa e anche le colline, mentre è stato anche evacuato l’Aqualand; Il sospetto è che si sia trattato, come ormai accade da qualche anno, di un rogo doloso ad opera di piromani che hanno atteso il caldo e il forte vento per appiccare il rogo.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’incendio nella zona è partito alle 23.45 di sabato tra Punta Penna e Vignola, mentre un secondo rogo si è acceso ieri alle 11.30 fra Vignola e Casarza.

Alle 14 ancora un altro rogo, stavolta a Casalbordino con la quasi certezza del dolo: dai primi accertamenti è emerso che le fiamme si sono propagate ogni 700-800 metri, un segno che potrebbe essere stata la mano di un piromane a preparare gli innesti. Poco dopo a Monteodorisio è scoppiato un incendio in contrada San Berardino: il fuoco, da 5 punti, si è avvicinato alle case e diverse abitazioni sono state evacuate. Gli agricoltori con le autobotti per la campagna hanno creato una trincea di protezione.

Alle 18, con i soccorritori ormai stremati, un altro incendio ha minacciato il parco acquatico Aqualand con i clienti in fuga.

Nell’area turistica a ridosso del camping La Grotta del Saraceno, il fuoco ha minacciato un condominio e il ristorante Il Pirata. La Capitaneria di Porto ha allertato i mezzi navali pronti ad intervenire qualora le fiamme si fossero avvicinate ancora di più al lido e alle strutture turistiche.

Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile. E’ anche intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco.

L’incendio è stato domato intorno alle ore 15.