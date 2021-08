ORTONA, RIACCESO ROGO AL PETICCIO: CATENE UMANE DI VOLONTARI PER SPEGNERE GLI INCENDI

ORTONA – L’emergenza incendi nel Chietino non si placa.

Poco fa la strada provinciale Ortona-Riccio è stata chiusa al traffico perché si è riacceso un incendio al Peticcio, che sta risalendo il costone.

Sono già sul posto i vigili del fuoco con le squadre dell’Eni. Sul posto anche le squadre antincendio della Servimar, Carabinieri, Polizia Locale.

Richiesti rinforzi con vigili del fuoco arrivati da Arezzo, Bologna e Siena. Si è ancora in attesa di quelli che devono arrivare da Milano e Napoli. I

Tra i cittadini, alcuni impossibilitati ad andare a lavoro a causa dei roghi, molti volontari hanno deciso intervenuti con l’intento di dare una mano a vigili del fuoco, aquadre di soccorso e forze dell’ordine

La stessa amministrazione di Ortona ha vouto ringraziarlo con un post su Facebook: “Un ringraziamento ai tanti residenti e cittadini di Villa Grande, San Donato, Acquabella, Santa Lucia Ciampino, Torre de Pittis che immediatamente e senza farsi prendere dallo sconforto hanno creato catene umane per spegnere gli incendi, mettendo a disposizione mezzi agricoli, secchi, tubi, acqua. Un ringraziamento alle aziende, F.lli Nervegna, Micoperi,Edilgarden di Sergio Bernabeo. Ai tanti singoli cittadini che hanno dato da bere e da mangiare ai volontari che hanno lavorato senza fermarsi. Ai volontari delle tre associazioni del nostro Centro Operativo Comunale, Croce Rossa, Cnab Protezione Civile, Cb Protezione Civile. Ai vigili del fuoco che hanno fatto il possibile e anche di più per far fronte ai tantissimi incendi che si sono sviluppati contemporaneamente su una vasta area di territorio. Ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale. Alle squadre dell’Eni e della Sasi che hanno portato cisterne e mezzi anti incendio al Peticcio. Ai residenti della zona del Cimitero e di via Roma che hanno dovuto lasciare le proprie case. A tutti, a tutti quelli che hanno pensato solo a lavorare a contenere, ad aiutarsi, ad aiutare come una sola grande #comunità scendendo in campo senza risparmiarsi. A tutti quelli che sono andati a letto questa mattina solo dopo che la situazione si è normalizzata e a tutti quelli che sono già in piedi per sopralluoghi e verifiche per la sicurezza di tutti. Un ringraziamento al cuore di Ortona e degli ortonesi”.

Il Centro Operativo Comunale ha intanto allestito nel Palazzetto dello sport di via Papa Giovanni XXIII un centro di emergenza per accogliere i cittadini evacuati e chi non è riuscito a sistemarsi dai familiari. Al centro di emergenza la Croce Rossa offre tutto il supporto necessario e gli operai della Sasi stanno intanto intervenendo nel comune di Ortona su tre criticità: il ripristino depuratore del Peticcio, la carenza idrica in Cda San Donato, grossa perdita d’Acqua a Villa Caldari