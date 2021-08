INCENDI ABRUZZO, RIAPERTO TRATTO A14 TRA VASTO NORD E SUD

VASTO – Poco prima delle 20, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni, chiuso precedentemente a causa del fumo prodotto da un incendio esterno all’autostrada, all’altezza del Km 446.

Sul luogo dell’evento attualmente si circola su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano 10 km di coda in diminuzione tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari e 4 km di coda in diminuzione fra Termoli e Vasto Sud verso Pescara.

Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto Nord, si consiglia di percorrere la SS 16 “Adriatica” e rientrare in A14 a Vasto Sud; percorso inverso agli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara.