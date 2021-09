INCENDI ABRUZZO, VASTO ROGO DA IERI IN VALPESCARA: VIGILO DEL FUOCO AL LAVORO NELLA NOTTE

PESCARA – Notte di lavoro per diverse squadre dei vigili del fuoco di Pescara e dei Distaccamenti provinciali per domare le fiamme divampate ieri in Val Pescara.

Il rogo ha interessato circa venti ettari tra i territori comunali di Lettomanoppello, Serramonacesca (Pescara) e Pretoro (Chieti). Sul posto in mattinata ancora alcune squadre per bonificare l’area interessata dalle fiamme.

Si indaga sulle cause. In estate molte zone del Pescarese sono state interessate da violenti incendi che hanno arrecato numerosi danni alla vegetazione.