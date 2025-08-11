INCENDI ABRUZZO: VERRECCHIA (FDI), “CAVALLARI GETTA BENZINA SUL FUOCO MENTRE C’E’ CHI AGISCE”

L’AQUILA – “Cavallari sembra voler emulare Angelo Bonelli, che alla Camera ha portato le pietre dell’Adige per attribuire alla presidente Giorgia Meloni la responsabilità della siccità. Ora tenta lo stesso gioco, cercando di far ricadere sul presidente Marco Marsilio la causa degli incendi in Abruzzo. Un’operazione strumentale e fuorviante”.

Lo scrive, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, in risposta alle dichiarazioni del consigliere di Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallari, in merito alla situazione incendi in una regione alle prese con diversi roghi e alla mancata approvazione di un emendamento per stanziare ulteriori risorse per la campagna antincendi boschivi (Qui il link)

“La realtà è ben diversa – sottolinea Verrecchia -: Marsilio e il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, stanno seguendo costantemente l’evolversi della situazione, coordinandosi con i Vigili del Fuoco e gli enti competenti per affrontare con concretezza un’emergenza che, da prime ricostruzioni, sembrerebbe avere origine dolosa”.

“Ancora una volta, l’opposizione si dimostra inconcludente. Invece di contribuire con proposte costruttive, preferisce alimentare polemiche sterili, gettando ‘benzina sul fuoco’. Un atteggiamento irresponsabile che non aiuta né i cittadini né il territorio. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti regionali, ai vigili del fuoco e ai tanti volontari che, con dedizione e coraggio, stanno svolgendo un lavoro indispensabile nella lotta agli incendi boschivi”, conclude.