INCENDI ABRUZZO, VIGILI DEL FUOCO: “GRANDE EMERGENZA, AL LAVORO AL MASSIMO DELLE NOSTRE FORZE”

PESCARA – “La situazione è di grande emergenza e siamo mobilitati al massimo delle nostre forze: con la notte la situazione dovrebbe migliorare ma bisogna vedere domattina cosa accadrà e come e se riparte, voglio essere ottimista ma bisogna tenere i piedi per terra, non sarà facile domare i tanti fronti”.

Dalle parole del direttore regionale abruzzese dei vigili del fuoco, Felice Di Pardo, emerge la preoccupazione della emergenza incendio che oggi si è scatenata in Abruzzo.

Il dirigente sta lavorando nonostante le ferie: “Stiamo vivendo una giornata molto intesa, in particolare nelle province di Pescara, Teramo e Chieti, dove stiamo lavorando senza sosta con un dispositivo notevolmente potenziato con l’invio di squadre provenienti da altre regioni d’Italia – continua Di Pardo – Tutti gli sforzi a livello operativo per quanto riguarda i vigili del fuoco sono stati messi in campo, naturalmente insieme al sistema di altre forze che parte dalla Regione”.

In campo cinque squadre operative per complessivi 25 vigili del fuoco “più il supporto del comando”.

“Abbiamo spostato L’Aquila a Pescara, dove c’è la emergenza maggiore e le preoccupazioni maggiori – spiega ancora Di Pardo – Abbiamo ottimizzato le risorse, c’è una sala operativa permanente e il centro operativo nazionale dei vigili del fuoco è al massimo delle proprie risorse”.