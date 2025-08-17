L’AQUILA – Giornata particolarmente impegnativa per la Sala Operativa Unificata Permanente (Soup) della Protezione Civile Regionale, chiamata oggi a gestire numerosi incendi boschivi, molti dei quali già domati, mentre altri risultano tuttora attivi.

Sul fronte degli incendi attivi, a Monte Etra (tra Celano e Aielli) un incendio sta richiedendo l’impiego dell’elicottero Cochise dei Vigili del Fuoco.

A Pescosansonesco – Castiglione Casauria, un vasto incendio sviluppatosi su tre fronti di fuoco è attualmente sotto il coordinamento di un direttore delle Operazioni di Spegnimento. Operano sul posto squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, supportate da due elicotteri dei Vigili del Fuoco e da un Canadair inviato dal COAU.

Un incendio, inizialmente già domato stamane, sta interessando un’area vicina al centro abitato del Progetto Case di Bazzano, all’Aquila. Le fiamme si sono riattivate nel primo pomeriggio di oggi. Al momento sono operative squadre dei Vigili del Fuoco.

Infine, al momento un ulteriore incendio sta interessando un’area del territorio di Scerni (Chieti). Sono operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Sono stati, invece, tutti risolti con esito positivo gli incendi sviluppatisi nei comuni di Brittoli, Castel di Sangro, Sulmona (in prossimità del cimitero) e Campli.

Tutte le zone interessate dal fuoco sono attualmente oggetto di operazioni di bonifica per prevenire eventuali riprese delle fiamme.