INCENDI, BIONDI: “AEROPORTO PRETURO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ATTIVITA’ PROTEZIONE CIVILE”

L’AQUILA – “Cogliamo due importanti risultati, peraltro sono capisaldi del programma di mandato proposto nel 2017: sicurezza e potenziamento dell’aeroporto dei Parchi”.

Lo dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel commentare la notizia relativa all’arrivo, dal prossimo mese di giugno, dell’elicottero Erickson S-64 nell’ambito della campagna nazionale antincendio boschivo: il mezzo opererà sul territorio aquilano e nel centro Italia in caso di necessità ed emergenze”.

“Da una parte l’Erickson, grazie alle straordinarie capacità dei Vigili del fuoco, sarà in grado di intervenire tempestivamente per le urgenze, essendo uno dei mezzi più all’avanguardia per contrastare gli incendi boschivi. Dall’altra, lo scalo aquilano diventa effettivamente un punto di riferimento per le attività di protezione civile e tutela del territorio”.

“Fin dal nostro insediamento abbiamo orientato le scelte sull’aeroporto verso quella che, secondo noi, era la sua naturale destinazione, mandando in archivio le irrealizzabili idee del passato che hanno di fatto paralizzato l’infrastruttura. Il programma disegnato da cinque anni a questa parte, invece, sta dando dei risultati concreti e sotto gli occhi di tutti”, conclude il primo cittadino.