INCENDI BOSCHIVI, CONAPO TERAMO: “REGIONE STANZI RISORSE ECONOMICHE NECESSARI”

TERAMO – “Se la politica non si da una mossa, la situazione odierna in merito agli incendi boschivi nella nostra Provincia di Teramo potrebbe presto diventare un’estate drammatica. La Regione stanzi immediatamente i fondi necessari a garantire una adeguata lotta attiva agli incendi boschivi. Rispetto all’anno scorso ha tagliato un quarto delle risorse economiche, fuori da ogni logica e che porterà delle conseguenze disastrose all’immenso patrimonio boschivo della Provincia e dell’intera Regione verde d’Europa”.

Lo afferma Davide Salvucci, segretario provinciale sel Conapo di Teramo, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, che torna a sollecitare la Regione Abruzzo a reintegrare i fondi tagliati alla Campagna Antincendio Boschivo 2021.

“Solo nella giornata di ieri 09 luglio 2021, nei primi giorni di un estate che si prevede lunga e torrida, in Provincia di Teramo sono state molteplici le richieste di soccorso da parte della cittadinanza e con i tagli dei fondi da parte della Regione si rischia che queste scelte politiche si ripercuotono sulla popolazione bisognosa di un nostro intervento di soccorso tecnico urgente.”

“Questi fondi non possono essere minimamente messi in discussione, anzi – rilancia Salvucci – vanno incrementati, soprattutto dopo i drammatici fatti dell’anno scorso in Provincia dell’Aquila. La politica regionale anche per il tramite di quella locale si adoperi subito affinché questo disastro non sia l’inizio di un dramma annunciato”.