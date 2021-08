INCENDI, DA REGIONI 35 RICHIESTE A CENTRO OPERATIVO UNIFICATO PROTEZIONE CIVILE: 4 DALL’ABRUZZO

ROMA – Sono 35, di cui quattro dall’Abruzzo, le richieste di concorso aereo per lo spegnimento di incendi boschivi ricevute dal Centro operativo aereo unificato della Protezione civile.

Per quanto riguarda le altre regioni, 10 sono arrivate dal Lazio, 5 dalla Calabria, 3 ciascuna da Molise, Umbria e Campania, 2 ciascuna da Sicilia, Sardegna e Basilicata, 1 dalla Liguria.

“L’intenso lavoro svolto dai piloti della flotta antincendio dello Stato – informa il Dipartimento – ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 7 roghi. Al momento, nonostante l’impiego di tutta la flotta, a 8 roghi non è stato possibile assegnare mezzi aerei e le operazioni stanno procedendo via terra. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza”.