INCENDI DIVAMPATI E DOMATI A SAN BUONO, MANOPPELLO, PAGLIETA E NERITO, ATTIVO QUELLO A BRITTOLI

L’AQUILA – Sono quattro gli incendi spenti oggi dalla Protezione Civile abruzzese che hanno interessato diverse aree del territorio regionale. Un ulteriore incendio è invece ancora attivo.

Nel dettaglio, gli incendi già domati: a San Buono (Chieti), Contrada Cese, l’incendio si è sviluppato nello stesso punto in cui si era già verificato un episodio analogo. Dopo una ripresa delle fiamme, sono intervenute due squadre della Protezione Civile e una dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento. Sono in corso le operazioni per bonificare il territorio percorso dalle fiamme.

A Crognaleto (Teramo), località Nerito, è accaduto un abitante del luogo ha acceso un fuoco in prossimità di una boscaglia, causando l’incendio. Una squadra della Protezione Civile ha domato le fiamme, mentre sul posto si sono recati i Carabinieri Forestali per l’accertamento delle cause.

A Manoppello (Pescara), località Santa Maria in Arabona, sterpaglie in fiamme spente da due squadre della Protezione Civile e una dei Vigili del Fuoco. Area sottoposta a bonifica.

A Paglieta (Chieti) è stato sufficiente l’intervento di una sola squadra di Protezione Civile per spegnere un incendio di sterpaglie.

Rimane invece attivo l’incendio a Brittoli (Pescara), località Colle Vertieri. Sul posto stanno convergendo tre squadre della Protezione Civile e due dei Vigili del Fuoco.

Stando ad alcune fonti locali, sembra che alcune persone del luogo siano impegnate nelle prime azioni di contenimento delle fiamme, ma con l’arrivo delle squadre verranno fatte immediatamente allontanare.