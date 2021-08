L’AQUILA – Un incendio è divampato in tarda mattinata nei pressi di Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila, all’altezza del bivio per Secinaro, nel cuore del Parco regionale Sirente-Velino.

A preoccupare è il vento che alimenta le fiamme, ed il rischio è che l’incendio valichi le montagne. E’ in azione un elicottero.

La foto è di Emanuele Valeri

segue